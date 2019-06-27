В Киевсовете заявили, что будут бороться за проспекты Бандеры и Шухевича
27 июня, 2019, 14:03
Киевсовет выступила против решения Окружного административного суда отменять протокол о переименовании проспектов Московского и Николая Ватутина на проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича
Об этом сообщает "Главред".
Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов заявил, что только депутаты получат решение Окружного админсуда - сразу подадут на апелляцию.
"И это решение не вступит в силу, а проспекты будут носить те названия, которые им предоставила Киевсовет. И даже если суд высшей инстанции поддержит это странное решение Окружного админсуда вернуть старые названия, то мы снова примем решение, проспекты останутся Шухевича и Бандеры. Потому что для нас важно мнение людей, а киевляне проголосовали за такие названия ", - добавил Прокопов.
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