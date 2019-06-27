В Киеве погиб пешеход, который перебегал Дарницкое шоссе. Тело отбросило на 50 метров

27 июня, 2019, 07:23

В Днепровском районе столицы на Дарницком шоссе в направлении центра произошло ДТП с погибшим

Как удалось узнать Вартовим. Еспресо , пешеход перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. Мужчина попал под колеса Honda Civic.

По словам водителя, тот ехал со скоростью примерно 50-60 км / ч, как неизвестно откуда перед машиной оказался человек. Руководитель нажал на тормоза, но этого было недостаточно. Произошло столкновение. Удар был такой силы, что тело нарушителя отбросило на расстояние около 50 м.

На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи, но мужчина лет вероятно 45-ти скончался на месте. Отметим, что рядом находится надземный переход над шоссе, а сама дорога не освещена.