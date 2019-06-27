//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве погиб пешеход, который перебегал Дарницкое шоссе. Тело отбросило на 50 метров

В Киеве погиб пешеход, который перебегал Дарницкое шоссе. Тело отбросило на 50 метров

В Днепровском районе столицы на Дарницком шоссе в направлении центра произошло ДТП с погибшим

Как удалось узнать Вартовим. Еспресо , пешеход перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. Мужчина попал под колеса Honda Civic.

По словам водителя, тот ехал со скоростью примерно 50-60 км / ч, как неизвестно откуда перед машиной оказался человек. Руководитель нажал на тормоза, но этого было недостаточно. Произошло столкновение. Удар был такой силы, что тело нарушителя отбросило на расстояние около 50 м.

На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи, но мужчина лет вероятно 45-ти скончался на месте. Отметим, что рядом находится надземный переход над шоссе, а сама дорога не освещена.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать