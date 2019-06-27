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Espreso.tvОбществоВ Харькове разбили приемную Бойко

В Харькове разбили приемную Бойко

В 3:40 утра 27 июня в Харькове неизвестные напали на общественную приемную партии и народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что здание сначала забросали шариками с якобы зеленкой, затем железными прутьями начали бить по окнам и дверям.

Отметим, что эта приемная открылась накануне, 26 июня.

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