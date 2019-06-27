В Харькове разбили приемную Бойко
27 июня, 2019, 11:03
В 3:40 утра 27 июня в Харькове неизвестные напали на общественную приемную партии и народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что здание сначала забросали шариками с якобы зеленкой, затем железными прутьями начали бить по окнам и дверям.
Отметим, что эта приемная открылась накануне, 26 июня.
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
Читайте также
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха