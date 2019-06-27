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Espreso.tvОбществоВ Харькове "заминировали" вуз, 5 отелей, аэропорт и вокзал

В Харькове "заминировали" вуз, 5 отелей, аэропорт и вокзал

Неизвестный заминировал 8 объектов в Харькове, специалисты выехали по адресам, а граждан эвакуируют

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию по электронной почте 27 июня", - отмечают в Нацполиции.

Сообщается, что по адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

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