В Харькове "заминировали" вуз, 5 отелей, аэропорт и вокзал

27 июня, 2019, 17:34

Неизвестный заминировал 8 объектов в Харькове, специалисты выехали по адресам, а граждан эвакуируют

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию по электронной почте 27 июня", - отмечают в Нацполиции.

Сообщается, что по адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.