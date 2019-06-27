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Espreso.tvОбществоВ центре Киева перевернулась легковушка

В центре Киева перевернулась легковушка

Вечером, 27 июня, в центре Киева произошло ДТП с участием легковушек Seat Ibiza и Skoda Octavia

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".

Авария произошла в Печерском районе города Киева на бульваре Леси Украинки. Как удалось узнать ВартовымЕспресо, водитель Seat Ibiza при развороте не предоставила преимущества в движении Skoda Octavia, чем и вызвала ДТП.

По словам свидетелей, Skoda Octavia, не останавливаясь на светофоре, продолжила движение на только что включенный зеленый сигнал по крайней левой полосе. Хотя Seat двигался с малой скоростью и едва стукнул по касательной в заднее левое колесо Skoda, однако этого хватило, чтобы легковушка стала неуправляемой и, изменив траектрию движения и снеся железный забор, перевернулась на крышу.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. При этом в Seat на заднем сиденье спал ребенок, который проснулся от удара, но тут же заснул снова.

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