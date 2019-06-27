Умер актер Макс Райт из сериала "Альф"
27 июня, 2019, 10:35
Макс Райт играл в сериале роль Вилли - отца семьи Танер
Об этом сообщает издание Vulture .
Актер умер в возрасте 75 лет от лимфомы. Он более 20 лет боролся с раком.
Райт также появлялся в таких телепередачах, как "WKRP в Цинциннати", "Баффало Билл", "Шоу Норма", в фильме "Мученики науки", а также играл роль Терри, менеджера кафе "Central Perk" в первых двух сезонах сериала "Друзья".
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