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Espreso.tvОбществоУмер актер Макс Райт из сериала "Альф"

Умер актер Макс Райт из сериала "Альф"

Макс Райт играл в сериале роль Вилли - отца семьи Танер

Об этом сообщает издание Vulture .

Актер умер в возрасте 75 лет от лимфомы. Он более 20 лет боролся с раком.

Райт также появлялся в таких телепередачах, как "WKRP в Цинциннати", "Баффало Билл", "Шоу Норма", в фильме "Мученики науки", а также играл роль Терри, менеджера кафе "Central Perk" в первых двух сезонах сериала "Друзья".

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