Умер актер Макс Райт из сериала "Альф"

27 июня, 2019, 10:35

Макс Райт играл в сериале роль Вилли - отца семьи Танер

Об этом сообщает издание Vulture .

Актер умер в возрасте 75 лет от лимфомы. Он более 20 лет боролся с раком.

Райт также появлялся в таких телепередачах, как "WKRP в Цинциннати", "Баффало Билл", "Шоу Норма", в фильме "Мученики науки", а также играл роль Терри, менеджера кафе "Central Perk" в первых двух сезонах сериала "Друзья".