//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця изменила срок покупки билетов: теперь их можно приобрести за 60 дней до отправления

Укрзализныця изменила срок покупки билетов: теперь их можно приобрести за 60 дней до отправления

АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты их отправки

Об этом сообщает пресс-служба компании .

Как отметили в пресс-службе, эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочные вагоны.

"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019", - говорится в сообщении.

Продажа проездных документов с 8 июля по 60 суток до отправления поезда, доступный для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать