Укрзализныця изменила срок покупки билетов: теперь их можно приобрести за 60 дней до отправления
27 июня, 2019, 14:22
АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты их отправки
Об этом сообщает пресс-служба компании .
Как отметили в пресс-службе, эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочные вагоны.
"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019", - говорится в сообщении.
Продажа проездных документов с 8 июля по 60 суток до отправления поезда, доступный для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".
- Напомним, АО "Укрзализныця" при реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам - так чтобы цены на пассажирские перевозки были рыночными.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна