Укрзализныця изменила срок покупки билетов: теперь их можно приобрести за 60 дней до отправления

27 июня, 2019, 14:22

АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты их отправки

Об этом сообщает пресс-служба компании .

Как отметили в пресс-службе, эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочные вагоны.

"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019", - говорится в сообщении.

Продажа проездных документов с 8 июля по 60 суток до отправления поезда, доступный для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".

Напомним, АО "Укрзализныця" при реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам - так чтобы цены на пассажирские перевозки были рыночными.



