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Espreso.tvСпортУкраинский арбитр из Крыма будет судить в России

Украинский арбитр из Крыма будет судить в России

Украинский арбитр Анатолий Жабченко, который проживает на территории оккупированного Крыма, будет судить в российском чемпионате

Об этом сообщают росЗМИ.

40-летний Жабченко вошел в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России. Список был временно утвержден исполнительным комитетом российского футбольного союза (РФС).

Жабченко родился в Симферополе и долгое время обслуживал матчи чемпионата Украины. После оккупации Крыма Россией получил российский паспорт, разорвал отношения с ФФУ и последние два года работал в чемпионате Крыма.

  • 17 мая стало известно, что после матча чемпионата Украины "Арсенал-Киев" - "Черноморец" в раздевалку арбитров зашел мужчина и дал леща судьи .

 

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