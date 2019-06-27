Украинский арбитр из Крыма будет судить в России

27 июня, 2019, 08:55

Украинский арбитр Анатолий Жабченко, который проживает на территории оккупированного Крыма, будет судить в российском чемпионате

Об этом сообщают росЗМИ.

40-летний Жабченко вошел в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России. Список был временно утвержден исполнительным комитетом российского футбольного союза (РФС).

Жабченко родился в Симферополе и долгое время обслуживал матчи чемпионата Украины. После оккупации Крыма Россией получил российский паспорт, разорвал отношения с ФФУ и последние два года работал в чемпионате Крыма.