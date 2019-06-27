Украинский арбитр из Крыма будет судить в России
27 июня, 2019, 08:55
Украинский арбитр Анатолий Жабченко, который проживает на территории оккупированного Крыма, будет судить в российском чемпионате
Об этом сообщают росЗМИ.
40-летний Жабченко вошел в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России. Список был временно утвержден исполнительным комитетом российского футбольного союза (РФС).
Жабченко родился в Симферополе и долгое время обслуживал матчи чемпионата Украины. После оккупации Крыма Россией получил российский паспорт, разорвал отношения с ФФУ и последние два года работал в чемпионате Крыма.
- 17 мая стало известно, что после матча чемпионата Украины "Арсенал-Киев" - "Черноморец" в раздевалку арбитров зашел мужчина и дал леща судьи .
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