Украинки вырвали победу под жутким ливнем на Европейских играх-2019
27 июня, 2019, 20:56
Украинские гребчихи Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали золото Европейских игр в байдарке-двойке на дистанции 200 метров
Об этом сообщает Xsport .
Перед этим заездом над каналом пошел страшный ливень, который, впрочем, не испугал организаторов и спортсменов. Украинки Повх и Куклиновская здорово стартовали на дистанции и достаточно уверенно финишировали с результатом - 44,781 секунды. Это первое золото сборной Украины на Европейских играх за последние четыре дня после триумфального выступления легкоатлетов.
Также была близка к медали Анастасия Четверикова в каноэ-одиночке, но она отстала от бронзового третьего места на 0,04 секунды.
Читайте также: 27 июня в борьбу на Европейских играх вступит олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, а сборная Украины по пляжному футболу сыграет с Россией.
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