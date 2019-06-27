Украинки вырвали победу под жутким ливнем на Европейских играх-2019

27 июня, 2019, 20:56

Украинские гребчихи Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали золото Европейских игр в байдарке-двойке на дистанции 200 метров

Об этом сообщает Xsport .

Перед этим заездом над каналом пошел страшный ливень, который, впрочем, не испугал организаторов и спортсменов. Украинки Повх и Куклиновская здорово стартовали на дистанции и достаточно уверенно финишировали с результатом - 44,781 секунды. Это первое золото сборной Украины на Европейских играх за последние четыре дня после триумфального выступления легкоатлетов.

Также была близка к медали Анастасия Четверикова в каноэ-одиночке, но она отстала от бронзового третьего места на 0,04 секунды.

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