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Espreso.tvСпортУкраинка завоевала золото на Европейских играх-2019

Украинка завоевала золото на Европейских играх-2019


фото: noc-ukr.org
Украинка Анна Соловей завоевала золото в гонке по очкам на Европейских играх-2019

Об этом сообщает Xsport .

Украинская велосипедистка Анна Соловей завоевала золотую медаль в гонке по очкам на II Европейских играх в Минске. Спортсменка набрала 30 очков, оставив позади представительниц Чехии и Австрии, с отрывом от последней в 3 очка.

Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина и Юлия Бирюкова прошли этап квалификации командной гонки преследования, и завтра в 14:35 будут биться в 1-м раунде соревнований.

  • 27 июня украинские гребчихи Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали золото Европейских игр в байдарке-двойке на дистанции 200 метров.

 

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