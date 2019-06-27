Украинка завоевала золото на Европейских играх-2019

27 июня, 2019, 21:23

Украинка Анна Соловей завоевала золото в гонке по очкам на Европейских играх-2019

Об этом сообщает Xsport .

Украинская велосипедистка Анна Соловей завоевала золотую медаль в гонке по очкам на II Европейских играх в Минске. Спортсменка набрала 30 очков, оставив позади представительниц Чехии и Австрии, с отрывом от последней в 3 очка.

Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина и Юлия Бирюкова прошли этап квалификации командной гонки преследования, и завтра в 14:35 будут биться в 1-м раунде соревнований.