Украинцы могут выиграть €176.6 миллиона в знаменитой итальянской лотерее
Билет на удачу в итальянскую лотерею приобретали Джордж Клуни, Элизабет Херли и Пэрис Хилтон, но больше всех повезло Мадонне.
Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.
SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире. Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).
В настоящий момент сумма джекпота SuperEnalotto составляет 176 600 000 евро, и вы можете выиграть этот потрясающий приз из любой страны мира, заполнив лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter.com.
Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте theLotter.com и заполните лотерейный билет.
Для участия в лотерее необходимо выбрать шесть номеров из диапазона от 1 до 90. Бонусный номер («Джолли Болл») не выбирается игроками и нужен только для выигрыша второго приза. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.
Жители Украины могут принять участие в итальянской лотерее онлайн наравне с жителями Италии и побороться за крупнейший на сегодняшний день лотерейный джекпот в Европе. Лотерея проводит три еженедельных розыгрыша - по вторникам, четвергам и субботам, до ближайшего тиража осталось всего несколько часов.
Победители в "SuperEnalotto" на theLotter.com
Участник theLotter.com – Д.С. из Румынии выиграл третий приз в лотерее SuperEnalotto - €56,000. В сентябре 2011 года этот участник оформил подписку на лотерею. Д.С. узнал о своём выигрыше, получив письмо от системы автоматических уведомлений, вслед за письмом со победителем напрямую связалась служба поддержки клиентов, чтобы сообщить ему потрясающую новость о крупном выигрыше.
Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.
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