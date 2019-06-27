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Espreso.tvОбществоУкраина рассчитывает привлечь 149 млн евро от ЕБРР на модернизацию электросетей

Украина рассчитывает привлечь 149 млн евро от ЕБРР на модернизацию электросетей

Украина сможет получить 149 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития для реализации Проекта модернизации сети электропередачи

Соответствующее распоряжение о целесообразности привлечения займа одобрил Кабинет министров, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что проект реализует ГП "НЭК" Укрэнерго ".

Его реализация повысит эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северном, Южном и Центральном регионах Украины.

Также сообщается, что модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи - одна из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.

"Комплекс мер, предусмотренных проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала", - отмечается в сообщении.

Кроме того, введение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - "Smart Grid".

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