Теперь время России отвести тяжелое вооружение, - Волкер о Станице Луганской
Об этом он написал на своей странице в Тwitter.
"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включая отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований ", - подчеркнул Волкер.
A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it's up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 июня 2019 г.
В полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.
Сейчас украинская сторона ожидает подтверждения от ОБСЕ информации о том, что российско-оккупационные войска начали со своей стороны отвода сил у Станицы Луганской. В случае отсутствия таких шагов украинские военные вернутся на свои позиции.
- Трехсторонняя контактная группа еще в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Эти попытки в течение почти трех лет были безрезультатными из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
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