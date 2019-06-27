Теперь время России отвести тяжелое вооружение, - Волкер о Станице Луганской

27 июня, 2019, 08:20

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует действия Украины в Станице Луганской и ожидает от России выполнения своей части обязательств

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включая отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований ", - подчеркнул Волкер.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it's up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 июня 2019 г.

В полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.

Сейчас украинская сторона ожидает подтверждения от ОБСЕ информации о том, что российско-оккупационные войска начали со своей стороны отвода сил у Станицы Луганской. В случае отсутствия таких шагов украинские военные вернутся на свои позиции.