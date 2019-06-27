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Espreso.tvОбществоТеперь время России отвести тяжелое вооружение, - Волкер о Станице Луганской

Теперь время России отвести тяжелое вооружение, - Волкер о Станице Луганской

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует действия Украины в Станице Луганской и ожидает от России выполнения своей части обязательств

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включая отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований ", - подчеркнул Волкер.

В полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.

Сейчас украинская сторона ожидает подтверждения от ОБСЕ информации о том, что российско-оккупационные войска начали со своей стороны отвода сил у Станицы Луганской. В случае отсутствия таких шагов украинские военные вернутся на свои позиции.

  • Трехсторонняя контактная группа еще в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Эти попытки в течение почти трех лет были безрезультатными из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
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