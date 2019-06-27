Синоптик рассказала украинцам об "обновленной" погоде в пятницу

27 июня, 2019, 12:51

День Конституции, 28 июня, ожидается в Украине синоптично обновленным

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

В пятницу, в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса.

На Юге и Востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов.

Завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально.

В Киеве на День Конституции днем ожидается + 20 + 22 градуса максимально. Особенно свежо будет ночью в ближайшее время от + 13 + 15 градусов до + 10 + 12 градусов.

Суббота в Киеве предполагается умеренно теплой: + 21 + 23 градуса, а в воскресенье потеплеет до + 24 + 26 градусов.