Суд снял с розыска главреда "Страна.ua" Гужву

27 июня, 2019, 10:08

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания "Страна.uа" Игоря Гужвы

Об этом "Украинским новостям" сообщили в ГПУ в ответе на запрос.

"Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменено розыск обвиняемого Г. по данному делу в связи с установлением его местонахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что дело, в котором Гужва фигурирует в качестве обвиняемого в неуплате налогов, находится на стадии судебных прений.