Суд снял с розыска главреда "Страна.ua" Гужву
27 июня, 2019, 10:08
Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания "Страна.uа" Игоря Гужвы
Об этом "Украинским новостям" сообщили в ГПУ в ответе на запрос.
"Постановлением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменено розыск обвиняемого Г. по данному делу в связи с установлением его местонахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что дело, в котором Гужва фигурирует в качестве обвиняемого в неуплате налогов, находится на стадии судебных прений.
- Напомним, 22 июня 2017 года в Киеве задержали главного редактора издания "Страна.ua" Игорь Гужву по подозрению в получении взятки в $ 10 тыс.
- 27 июня Гужва выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в полмиллиона гривен.
- 31 января 2018 стало известно, что Гужва попросил политического убежища в Австрии.
- 1 октября 2018 Гужва заявил, что получил убежище в Австрии.
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