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Espreso.tvОбществоСуд объяснил решение о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Суд объяснил решение о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Окружной административный суд Киева отменил переименование проспектов Ватутина и Московского на Шухевича и Бандеры из-за нарушения процедуры

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде также отметили, что Киевский городской совет не приняла во внимание петиция граждан против переименования указанных проспектов.

"Решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принято во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования , чего не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов ", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что иск в суд об отмене перейменвання в честь Бандеры и Шухевича подали ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистское правозащитная лига".

Напомним, что решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий (Московского и Ватутина) не вступит в силу, пока не будет рассмотрена апелляция.

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