Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года
Об этом сообщает Громадское.
Решение было принято после обновленной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений, от выполнения которых зависит сохранение санкций.
"После получения предоставленной обновленной информации Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и принятия мер, нацеленных на укрепление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранять экономические санкции против России. Совет ЕС формализировал это решение сегодня на основании письменной процедуры", - говорится в сообщении.
Санкции включают финансовый, энергетический и оборонный секторі РФ, а также применение товаров двойного назначения.
- Напомним, в марте 2014 г. Россия, аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе, получила в ответ экономические санкции. В целом ограничения поддержала 41 страна, среди которых США, Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и страны-члены ЕС.
- 20 июня ЕС продлил на год санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2020 года.
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