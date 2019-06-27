Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года

27 июня, 2019, 17:35

27 июня саммит ЕС утвердил решение о продлении экономических санкций против РФ до 31 января 2020 года

Об этом сообщает Громадское.

Решение было принято после обновленной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений, от выполнения которых зависит сохранение санкций.

"После получения предоставленной обновленной информации Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и принятия мер, нацеленных на укрепление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранять экономические санкции против России. Совет ЕС формализировал это решение сегодня на основании письменной процедуры", - говорится в сообщении.

Санкции включают финансовый, энергетический и оборонный секторі РФ, а также применение товаров двойного назначения.