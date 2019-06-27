//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШкольниц из РФ отправили в Китай учиться рисовать, но их "трудоустроили" официантками

Школьниц из РФ отправили в Китай учиться рисовать, но их "трудоустроили" официантками

16-летние российские школьницы должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий

Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону, передает УНИАН .

Школьниц из Забайкальского края Российской Федерации отправили в Китайскую Народную Республику учиться рисовать, но там заставили работать официантками в одном из ресторанов.

Вместо учиться рисовать школьницы работали официантками в одном из ресторанов. Условия проживания также не отвечали сначала обусловленным.

Отмечается, что в милицию обратились родители 16-летней девушки, заявили о ненадлежащей организации туристической поездки в Китай нескольких несовершеннолетних. Поездку организовала детская художественная школа города Краснокаменска.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать