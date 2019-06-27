Школьниц из РФ отправили в Китай учиться рисовать, но их "трудоустроили" официантками
Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону, передает УНИАН .
Школьниц из Забайкальского края Российской Федерации отправили в Китайскую Народную Республику учиться рисовать, но там заставили работать официантками в одном из ресторанов.
Вместо учиться рисовать школьницы работали официантками в одном из ресторанов. Условия проживания также не отвечали сначала обусловленным.
Отмечается, что в милицию обратились родители 16-летней девушки, заявили о ненадлежащей организации туристической поездки в Китай нескольких несовершеннолетних. Поездку организовала детская художественная школа города Краснокаменска.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка.
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