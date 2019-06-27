Сенатор США Менендес призвал немедленно освободить журналиста Асеева из плена террористов "ДНР"

27 июня, 2019, 22:30

Ведущий демократ в комитете по международным отношениям Роберт Менендес считает, что задержание журналиста является нападением на всех журналистов по всему миру

Об этом американский сенатор написал в Twitter.

"Через два года после захвата поддерживаемыми российским правительством сепаратистами журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев остается в плену практически без связи с внешним миром. Его задержание является нападением на всех журналистов по всему миру", - призвал сенатор.

Журналист находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже подконтрольная России группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Он не попал на последний большой обмен в декабре 2017 года.