СБУ не имеет данных о лицах, которых оккупанты собираются вернуть Украине

27 июня, 2019, 18:18

Служба безопасности Украины отмечает, что ждет возвращения украинских заключенных "ДНР/ЛНР"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - говорится в сообщении.

В СБУ также напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена еще 26 декабря 2016 г.