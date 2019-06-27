СБУ не имеет данных о лицах, которых оккупанты собираются вернуть Украине
27 июня, 2019, 18:18
Служба безопасности Украины отмечает, что ждет возвращения украинских заключенных "ДНР/ЛНР"
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - говорится в сообщении.
В СБУ также напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена еще 26 декабря 2016 г.
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