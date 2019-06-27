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Espreso.tvОбществоСБУ не имеет данных о лицах, которых оккупанты собираются вернуть Украине

СБУ не имеет данных о лицах, которых оккупанты собираются вернуть Украине

Служба безопасности Украины отмечает, что ждет возвращения украинских заключенных "ДНР/ЛНР"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - говорится в сообщении.

В СБУ также напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена еще 26 декабря 2016 г.

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