С "Голоса" отозвали кандидата-мажоритарщика Огнева из-за возможной связи с БПП
27 июня, 2019, 11:22
Партия "Голос" отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что такое решение было принято после обращения журналистов-расследователей.
Ранее "Схемы" разоблачили якобы тесную связь кандидата Дмитрия Огнев с нардепом от "БПП" Глебом Загорием.
Журналисты рассказали , что Огнев и Загорий имеют не просто родственные связи, но и прописку в одной квартире.
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