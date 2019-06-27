С "Голоса" отозвали кандидата-мажоритарщика Огнева из-за возможной связи с БПП

27 июня, 2019, 11:22

Партия "Голос" отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что такое решение было принято после обращения журналистов-расследователей.

Ранее "Схемы" разоблачили якобы тесную связь кандидата Дмитрия Огнев с нардепом от "БПП" Глебом Загорием.

Журналисты рассказали , что Огнев и Загорий имеют не просто родственные связи, но и прописку в одной квартире.