С начала суток россияне 10 раз обстреляли позиции ООС

27 июня, 2019, 07:37

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции были обстреляны 15 раз.

За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевое травмирование. По данным разведки, 25 июня двух оккупантов уничтожено.

С начала текущих суток враг уже 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.