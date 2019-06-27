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Espreso.tvОбществоС начала суток россияне 10 раз обстреляли позиции ООС

С начала суток россияне 10 раз обстреляли позиции ООС

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции были обстреляны 15 раз.

За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевое травмирование. По данным разведки, 25 июня двух оккупантов уничтожено.

С начала текущих суток враг уже 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

 

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