Ресторатор и экс-"Ревизор" Николай Тищенко идет в Раду от "Слуги народа" как мажоритарщик

27 июня, 2019, 10:13

Николай Тищенко будет баллотироваться в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №219 (Святошинский район Киева) от партии "Слуга народа"

Об этом он написал в Facebook.

"Для меня это большая ответственность: перед президентом Украины за оказанное доверие, перед моей семьей и родными за поддержку в данном нелегком решении, перед киевлянами, которые верят в меня и в мои дела", - написал Тищенко.

Николай Тищенко - киевский ресторатор, владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта" ( "Велюр", "Ришелье", "Сейф", "ТургенеФ", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки").

С 2008 является Президентом Ассоциации пляжного волейбола Киева.

В 2017 году работал ведущим программы "Ревизор" на Новом канале.