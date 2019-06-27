Ресторатор и экс-"Ревизор" Николай Тищенко идет в Раду от "Слуги народа" как мажоритарщик
27 июня, 2019, 10:13
Николай Тищенко будет баллотироваться в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №219 (Святошинский район Киева) от партии "Слуга народа"
Об этом он написал в Facebook.
"Для меня это большая ответственность: перед президентом Украины за оказанное доверие, перед моей семьей и родными за поддержку в данном нелегком решении, перед киевлянами, которые верят в меня и в мои дела", - написал Тищенко.
Николай Тищенко - киевский ресторатор, владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта" ( "Велюр", "Ришелье", "Сейф", "ТургенеФ", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки").
С 2008 является Президентом Ассоциации пляжного волейбола Киева.
В 2017 году работал ведущим программы "Ревизор" на Новом канале.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна