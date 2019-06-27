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Espreso.tvОбществоРазработчик системы для продажи билетов онлайн обвиняет руководство Укрзализныци в давлении

Разработчик системы для продажи билетов онлайн обвиняет руководство Укрзализныци в давлении

Разработчик системы продажи билетов онлайн "Унит" обвинил руководство "Укрзализныци" в давлении

Об этом сообщает Ain.ua .

В компании заявляют, что должностные лица "Укрзализныци" пытаются передать управление сервисом частной компании.

В письме к руководителю УЗ Евгению Кравцову, представители Унит сообщили, что "организованная преступная группа должностных лиц АО" Укрзализныця "в сговоре с частной компанией" принимает меры ", чтобы вывести из-под контроля госпредприятия электронную систему для дальнейшей передачи ее в управление частной компании ".

"Для достижения этой цели должностные лица филиала Главного информационно-вычислительного центра искусственно создают перебои в работе сервиса. В дальнейшем система может быть принудительно остановлена этими лицами, чтобы обвинить разработчика системы Унит - тем самым оправдав себя. Такие деструктивные действия, которые могут привести к полной остановки системы, подрывают работу стратегического для Украины предприятия ", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" пока никак не прокомментировали эту информацию.

 

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