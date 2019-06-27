"Я видел вашего мужа и понимаю, почему все время думаете обо мне": Береза потролил пропагандистску Скабееву
Об этом он написал в Facebook.
Береза отметил, что неоднократно слышал от коллег, что Скабеева в своих включениях и разговорах с другими членами ПАСЕ вспоминает его фамилию.
Он рассказал, что несколько позже к нему подошла гостевой редактор телеканала "Россия 24" и спросила, может ли он сказать несколько слов Скабеевой. Украинский депутат согласился, ведь "давно созрели вопрос к ней".
"У меня есть вопрос: Поему вы все время вспоминаете Березу? Неужели ни один человек вас больше не интересует и никого нет в вашей фантазии? Я понимаю, я видел вашего мужа, это трагедия", - заявил Береза Скабеевий.
Позже он написал в соцсети, что видел ее мужа и понимает, почему она все время думает о нем.
После этого в Скабеевои началась истерика: она забрала микрофон от украинского депутата и кричала в камеру, через слово вспоминая Березу.
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