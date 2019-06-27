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Espreso.tvСпорт"Барселона" продала вратаря за 35 млн евро

"Барселона" продала вратаря за 35 млн евро


фото: valenciacf.com
Голкипер "Барселоны" Силлессен перешел в "Валенсию"

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

Сумма сделки составила 35 млн евро. 30-летний голкипер подписал с новым клубом контракт до 2023 года с отступными в 80 млн евро.

В "Барселоне" Силлессен провел три сезона, сыграл 32 матча и выиграл 5 титулов.

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