"Барселона" продала вратаря за 35 млн евро
27 июня, 2019, 08:24
Голкипер "Барселоны" Силлессен перешел в "Валенсию"
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .
Сумма сделки составила 35 млн евро. 30-летний голкипер подписал с новым клубом контракт до 2023 года с отступными в 80 млн евро.
В "Барселоне" Силлессен провел три сезона, сыграл 32 матча и выиграл 5 титулов.
- 25 июня стало известно, что бразильский форвард ПСЖ Неймар согласовал контракт с "Барселоной".
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