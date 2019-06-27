Правительство одобрило запуск территориальных органов новой налоговой службы

27 июня, 2019, 13:58

Кабинет Министров Украины одобрил образование территориальных органов Государственной налоговой службы

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление правительства от 19 июня 2019 года № 537" Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы ". Территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права. Это будет осуществлено через реорганизацию некоторых органов ГФС путем их присоединения к соответствующим органам ДПС ", - говорится в сообщении.

В системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

В то же время, постановление правительства не касается территориальных органов ГФС таможенного направлении - таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.