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Espreso.tvОбществоПравительство одобрило запуск территориальных органов новой налоговой службы

Правительство одобрило запуск территориальных органов новой налоговой службы


фото: Главком
Кабинет Министров Украины одобрил образование территориальных органов Государственной налоговой службы

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление правительства от 19 июня 2019 года № 537" Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы ". Территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права. Это будет осуществлено через реорганизацию некоторых органов ГФС путем их присоединения к соответствующим органам ДПС ", - говорится в сообщении.

В системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

В то же время, постановление правительства не касается территориальных органов ГФС таможенного направлении - таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.

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