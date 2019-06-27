Политика Зеленского будет более смелой, чем у Порошенко, - представитель президента Гончарук
27 июня, 2019, 12:15
Заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает, что поддержка населения позволит Зеленскому провести "непопулярные" реформы
Об этом он сказал в интервью изданию The Page .
"По моему мнению, политика Зеленского будет более смелой и честной. Доказать это ему позволяет уровень поддержки и отсутствие неформальных обязательств, которые противоречат интересам страны", - считает Гончарук.
Он уверен, что такая поддержка позволит Зеленскому на посту президента делать даже так называемые "непопулярные" реформы.
"Хотя, я считаю, что нормальные реформы - настоящие, качественные - не могут быть непопулярными. Этот вопрос коммуникации и последствий. Потому что все, в конце концов, делается для того, чтобы люди жили лучше ", - добавил Гончарук.
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