Политика Зеленского будет более смелой, чем у Порошенко, - представитель президента Гончарук

27 июня, 2019, 12:15

Заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает, что поддержка населения позволит Зеленскому провести "непопулярные" реформы

Об этом он сказал в интервью изданию The Page .

"По моему мнению, политика Зеленского будет более смелой и честной. Доказать это ему позволяет уровень поддержки и отсутствие неформальных обязательств, которые противоречат интересам страны", - считает Гончарук.

Он уверен, что такая поддержка позволит Зеленскому на посту президента делать даже так называемые "непопулярные" реформы.

"Хотя, я считаю, что нормальные реформы - настоящие, качественные - не могут быть непопулярными. Этот вопрос коммуникации и последствий. Потому что все, в конце концов, делается для того, чтобы люди жили лучше ", - добавил Гончарук.