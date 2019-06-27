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Espreso.tvСпортПоказали, как Руни отметился голом со своей половины поля

Показали, как Руни отметился голом со своей половины поля


фото: Sky Sports
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч ударом со своей половины поля

Видео гола показано в twitter.

В матче регулярного сезона МЛС "Ди Си Юнайтед" победил "Орландо Сити" 1: 0. Победный гол забил Уэйн Руни.

На 10-й минуте хозяева вынесли мяч из своей штрафной. Бывший форвард сборной Англии пробил метров с 60. Голкипер Брайан Роу далеко вышел из ворот и спасти свою команду не смог.

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