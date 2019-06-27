Показали, как Руни отметился голом со своей половины поля

27 июня, 2019, 10:29

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч ударом со своей половины поля

Видео гола показано в twitter.

В матче регулярного сезона МЛС "Ди Си Юнайтед" победил "Орландо Сити" 1: 0. Победный гол забил Уэйн Руни.

На 10-й минуте хозяева вынесли мяч из своей штрафной. Бывший форвард сборной Англии пробил метров с 60. Голкипер Брайан Роу далеко вышел из ворот и спасти свою команду не смог.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD !!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 - Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.