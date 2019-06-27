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Espreso.tvОбществоПлатформу на Выдубичах для остановки экспресса в Борисполь планируют открыть до конца года

Платформу на Выдубичах для остановки экспресса в Борисполь планируют открыть до конца года

Остановку Выдубичи на пути экспресс-поезда "Киев" - аэропорт "Борисполь" рассчитывают открыть до конца 2019-го года

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Реконструкция железнодорожной станции Выдубичи идет по графику. Уже к концу этого года все работы по обустройству остановки для Kyiv Boryspil Express должны быть завершены ", - отметил он.

Платформа станции будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров, будет два входа и выхода.

"Один вход будет под землей, вплоть до метрополитена. Планируем обустроить открытый павильон, широкие лестницы с навесом и подъем для людей с инвалидностью, установить автоматы продажи билетов. Второй вход - лестница к обустроенного площадки ", - уточнил Кравцов.

По его словам, реконструкция станции Выдубичи позволит совместить сразу несколько видов транспорта.

"Для нашей страны это будет уникальный транспортный хаб, который фактически объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт. Поэтому пассажир, который, например, из Обухова путешествует на отдых за границу, сможет автобусом доехать до транспортного узла Выдубичи, там осуществить удобную пересадку на экспресс и уже менее чем за 30 минут быть в аэропорту ", - отметил он.

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