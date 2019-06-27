Отклик редакции телеканала "Еспресо" на решение Соломенского районного суда г. Киева

27 июня, 2019, 13:30

Суд обязал Илью Киву в течение десяти календарных дней опровергнуть озвученное им в октябре 2018 года в эфире нашего телеканала заявление о деятельности общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Опираясь на принципы редакционной политики, журналистские стандарты и ценности, сообщаем: редакция телеканала не несет ответственности за заявления политиков и любых других лиц, озвученные устно во время трансляции в прямом эфире.

В случае представления недостоверных фактов, цифр и данных непосредственно журналистами и работниками канала, "Еспресо. TV" готово нести полную ответственность в соответствии с принципами информационной журналистики.

Вместе с тем, наш канал готов предоставить эфир для Ильи Киви, в случае, если обратного решение не будет вынесено судами других инстанций.

С уважением, Редакция " Еспресо.TV "