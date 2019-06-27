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Espreso.tvОбществоОтклик редакции телеканала "Еспресо" на решение Соломенского районного суда г. Киева

Отклик редакции телеканала "Еспресо" на решение Соломенского районного суда г. Киева

26 июня 2019 года Соломенский районный суд города Киева частично удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк, Виктора Гандзюка, о защите чести, достоинства и деловой репутации к Илье Киве и телеканалу " Еспресо.TV " (ООО "Голдберри")

Суд обязал Илью Киву в течение десяти календарных дней опровергнуть озвученное им в октябре 2018 года в эфире нашего телеканала заявление о деятельности общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Опираясь на принципы редакционной политики, журналистские стандарты и ценности, сообщаем: редакция телеканала не несет ответственности за заявления политиков и любых других лиц, озвученные устно во время трансляции в прямом эфире.

В случае представления недостоверных фактов, цифр и данных непосредственно журналистами и работниками канала, "Еспресо. TV" готово нести полную ответственность в соответствии с принципами информационной журналистики.
Вместе с тем, наш канал готов предоставить эфир для Ильи Киви, в случае, если обратного решение не будет вынесено судами других инстанций.

С уважением, Редакция " Еспресо.TV "

 

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