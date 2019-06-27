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Espreso.tvОбществоОсталось три дня до завершения первого этапа премии "Еспресо. Выбор читателей"

Осталось три дня до завершения первого этапа премии "Еспресо. Выбор читателей"

30 июня завершится прием предложений от украинских издательств и экспертов и формирования длинного списка на премию "Еспресо. Выбор читателей"

Для подачи книг на премию нужно заполнить форму. Рекомендации могут подавать как издательства, так и читатели. Количество заявок от одного человека не ограничивается.

Книги подаются, соответственно, в двух номинациях: художественная литература для взрослых (книги для читателей старше 18 лет) и художественная литература для детей (книги для детей и подростков).

Чтобы автор мог стать участником премии, книги должны быть написаны на украинском языке, изданы с 1 июня 2018 г. по 31 мая 2019 г. (подписаны в печать), иметь тираж от 1 тыс. экземпляров, быть выданы впервые и распространяться на территории Украины.

1 июля 2019 г. начнется второй этап премии. В течение которого каждый из экспертов проработает длинный список и выберет своих фаворитов. После голосования будут определены финалисты по каждой номинации, которые пройдут в третий этап.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве. Премия призвана отметить лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению на украинском, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 году в эфире телеканала Еспресо и на сайте espreso.tv.

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