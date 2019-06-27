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Espreso.tvОбществоОдин из первых производителей телевизоров в мире обанкротился и уходит с рынка

Один из первых производителей телевизоров в мире обанкротился и уходит с рынка

Немецкая компания Loewe одной из первых в мире начала производить телевизоры. Недавно компания объявила о прекращении деятельности с 1 июля

Об этом пишет НВ .

О банкротстве Loewe объявила еще в начале мая, но тогда компания еще надеялась получить у кредиторов деньги на продолжение деятельности. Впрочем теперь в компании поняли, что получить финансирование не удастся.

Прекращение деятельности компании коснется более 400 работников. Несколько сотен рабочих Loewe вышли на акцию протеста в баварском городе Кронах, где находится штаб-квартира компании.

Loewe была создана в 1923 году, сначала она специализировалась на производстве электронных ламп и радиоаппаратуры.

В конце 20-х годов компания одной из первых в мире начала заниматься разработками телевизионной аппаратуры и в 1931 году представила свой первый телевизор.

В последние годы Loewe переживала не лучшие времена, компании все труднее становилось конкурировать с азиатскими производителями, устройства которых в среднем в несколько раз дешевле произведенных Loewe.

В 2013 году компания уже подавала заявление о банкротстве, но тогда она была приобретена немецким инвестфондом Stargate Capital.

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