Один из первых производителей телевизоров в мире обанкротился и уходит с рынка
Об этом пишет НВ .
О банкротстве Loewe объявила еще в начале мая, но тогда компания еще надеялась получить у кредиторов деньги на продолжение деятельности. Впрочем теперь в компании поняли, что получить финансирование не удастся.
Прекращение деятельности компании коснется более 400 работников. Несколько сотен рабочих Loewe вышли на акцию протеста в баварском городе Кронах, где находится штаб-квартира компании.
Loewe была создана в 1923 году, сначала она специализировалась на производстве электронных ламп и радиоаппаратуры.
В конце 20-х годов компания одной из первых в мире начала заниматься разработками телевизионной аппаратуры и в 1931 году представила свой первый телевизор.
В последние годы Loewe переживала не лучшие времена, компании все труднее становилось конкурировать с азиатскими производителями, устройства которых в среднем в несколько раз дешевле произведенных Loewe.
В 2013 году компания уже подавала заявление о банкротстве, но тогда она была приобретена немецким инвестфондом Stargate Capital.
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