Одежда, антибиотики, трубы и тракторы: с 1 июля Украина запрещает ввозить из РФ целый ряд товаров

Правительственный курьер опубликовал постановление Кабмина № 535 от 15 мая 2019 года, которое существенно расширяет список запрещенных к ввозу российских товаров, передает НВ .

Постановление вносит изменения в перечень, утвержденный постановлением Кабмина № 1147 от 30 декабря 2015 года.

Постановление № 535 вступает в силу с 1 июля. Согласно документу в Украине будет, в частности, запрещено ввозить следующие товары:

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров;

Удобрения минеральные или химические (азотные, калийные, фосфорные)

Продукты, используемые для кормления животных; предварительные смеси (премиксы)

Антибиотики, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, ветеринарные вакцины;

Большинство лекарственных средств, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве;

Спички;

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины;

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон;

Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек;

Футболки, майки и другое нательное белье, трикотажные;

Свитера, пуловеры, джемперы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные;

Колготки, чулки, гольфы, носки и другие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия (например, чулки для больных с варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные;

Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девушек,

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, пояса с подвязками, круглые подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные или нетрикотажные;

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы;

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;

Части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней стелькой); вкладные стельки, стельки под пятку и подобные съемные детали; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части;

Провода из углеродистой стали;

Трубы, трубки;

Проволока витая, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов;

Винты, болты, гайки, глухари, крючки, крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные шайбы) и аналогичные изделия, из черных металлов;

Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, нержавеющей стали;

Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные;

Оборудование для производства хлебобулочных изделий;

Тракторы;

Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя;

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;

Моторные транспортные средства для перевозки грузов;

Моторные транспортные средства специального назначения;

Транспортные средства грузовые, самоходные подъемных или погрузочных устройств; тягачи, используемые на железнодорожных платформах, их части;