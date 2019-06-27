Одежда, антибиотики, трубы и тракторы: с 1 июля Украина запрещает ввозить из РФ целый ряд товаров
Правительственный курьер опубликовал постановление Кабмина № 535 от 15 мая 2019 года, которое существенно расширяет список запрещенных к ввозу российских товаров, передает НВ .
Постановление вносит изменения в перечень, утвержденный постановлением Кабмина № 1147 от 30 декабря 2015 года.
Постановление № 535 вступает в силу с 1 июля. Согласно документу в Украине будет, в частности, запрещено ввозить следующие товары:
-
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров;
-
Удобрения минеральные или химические (азотные, калийные, фосфорные)
-
Продукты, используемые для кормления животных; предварительные смеси (премиксы)
-
Антибиотики, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, ветеринарные вакцины;
-
Большинство лекарственных средств, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве;
-
Спички;
-
Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины;
-
Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон;
-
Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек;
-
Футболки, майки и другое нательное белье, трикотажные;
-
Свитера, пуловеры, джемперы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные;
-
Колготки, чулки, гольфы, носки и другие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия (например, чулки для больных с варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные;
-
Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девушек,
-
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, пояса с подвязками, круглые подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные или нетрикотажные;
-
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы;
-
Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;
-
Части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней стелькой); вкладные стельки, стельки под пятку и подобные съемные детали; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части;
-
Провода из углеродистой стали;
-
Трубы, трубки;
-
Проволока витая, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
-
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов;
-
Винты, болты, гайки, глухари, крючки, крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные шайбы) и аналогичные изделия, из черных металлов;
-
Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, нержавеющей стали;
-
Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные;
-
Оборудование для производства хлебобулочных изделий;
-
Тракторы;
-
Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя;
-
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;
-
Моторные транспортные средства для перевозки грузов;
-
Моторные транспортные средства специального назначения;
-
Транспортные средства грузовые, самоходные подъемных или погрузочных устройств; тягачи, используемые на железнодорожных платформах, их части;
-
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски.
Кроме того, с 1 марта 2020 г. в Украину будет запрещено ввозить следующие товары:
- Вагоны железнодорожные или трамвайные грузов несамоходные вагоны саморазгружающиеся (кроме вагонов субпозиции 8606 10), бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;
- Вагоны железнодорожные или трамвайные грузов несамоходные, крытые и такие, что закрываются, другие, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;
- Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов по путях открытые, со стационарными бортами высотой более 60 см, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;
- Напомним, 15 мая Украина расширила запрет на ввоз товаров из России а также внедрила новые пошлины на некоторые российские товары.
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