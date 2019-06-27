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Espreso.tvОбществоОдежда, антибиотики, трубы и тракторы: с 1 июля Украина запрещает ввозить из РФ целый ряд товаров

Одежда, антибиотики, трубы и тракторы: с 1 июля Украина запрещает ввозить из РФ целый ряд товаров

Правительственное постановление № 535 вступает в силу с 1 июля и существенно ограничивает ввоз в Украину товаров из Российской Федерации

Правительственный курьер опубликовал постановление Кабмина № 535 от 15 мая 2019 года, которое существенно расширяет список запрещенных к ввозу российских товаров, передает НВ .

Постановление вносит изменения в перечень, утвержденный постановлением Кабмина № 1147 от 30 декабря 2015 года.

Постановление № 535 вступает в силу с 1 июля. Согласно документу в Украине будет, в частности, запрещено ввозить следующие товары:

  • Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров;

  • Удобрения минеральные или химические (азотные, калийные, фосфорные)

  • Продукты, используемые для кормления животных; предварительные смеси (премиксы)

  • Антибиотики, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, ветеринарные вакцины;

  • Большинство лекарственных средств, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве;

  • Спички;

  • Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины;

  • Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон;

  • Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек;

  • Футболки, майки и другое нательное белье, трикотажные;

  • Свитера, пуловеры, джемперы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные;

  • Колготки, чулки, гольфы, носки и другие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия (например, чулки для больных с варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные;

  • Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девушек,

  • Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, пояса с подвязками, круглые подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные или нетрикотажные;

  • Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы;

  • Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;

  • Части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней стелькой); вкладные стельки, стельки под пятку и подобные съемные детали; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части;

  • Провода из углеродистой стали;

  • Трубы, трубки;

  • Проволока витая, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

  • Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов;

  • Винты, болты, гайки, глухари, крючки, крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные шайбы) и аналогичные изделия, из черных металлов;

  • Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, нержавеющей стали;

  • Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные;

  • Оборудование для производства хлебобулочных изделий;

  • Тракторы;

  • Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя;

  • Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;

  • Моторные транспортные средства для перевозки грузов;

  • Моторные транспортные средства специального назначения;

  • Транспортные средства грузовые, самоходные подъемных или погрузочных устройств; тягачи, используемые на железнодорожных платформах, их части;

  • Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски.

Кроме того, с 1 марта 2020 г. в Украину будет запрещено ввозить следующие товары:

  • Вагоны железнодорожные или трамвайные грузов несамоходные вагоны саморазгружающиеся (кроме вагонов субпозиции 8606 10), бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;
  • Вагоны железнодорожные или трамвайные грузов несамоходные, крытые и такие, что закрываются, другие, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;
  • Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов по путях открытые, со стационарными бортами высотой более 60 см, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;
 
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