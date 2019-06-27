Не до пенсии, а на контракте: Нефедов хочет изменить правила найма в таможенную службу
Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.
"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - ред) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат ", - сказал Нефедов.
Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.
"Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос-то придумать ", - добавил Нефедов.
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Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на главу Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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Впоследствии Максим Нефедов сказал, что считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца .
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