НБУ: Доллар подешевел на 2 копейки, евро - на 10
27 июня, 2019, 08:29
Официальный курс гривны к доллару укрепился на 2 копейки
Об этом сообщает сайт НБУ.
По состоянию на четверг, 27 июня, $ 100 стоят 2617 грн.
100 евро - 2973.
В среду, 26 июня, цены были несколько выше: $ 100 = 2619 грн; +100 евро = 2983 грн.
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