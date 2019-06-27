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Espreso.tvОбществоНБУ: Доллар подешевел на 2 копейки, евро - на 10

НБУ: Доллар подешевел на 2 копейки, евро - на 10

Официальный курс гривны к доллару укрепился на 2 копейки

Об этом сообщает сайт НБУ.

По состоянию на четверг, 27 июня, $ 100 стоят 2617 грн.

100 евро - 2973.

В среду, 26 июня, цены были несколько выше: $ 100 = 2619 грн; +100 евро = 2983 грн.

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