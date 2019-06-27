На фронте немцы бьют из тяжелой артиллерии, ранен боец ООС

27 июня, 2019, 19:38

В четверг, 27 июня, российские наемники на Донбассе 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов и 152-мм и 122-мм артиллерийских систем

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Опытного по направлению Спартака из вооружения БМП, около Старогнатовки по направлению Староласпы - из артиллерийских систем калибра 152 мм, у Марьинки по направлению Александровки и Трудовского из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Лебединским с направления Саханки - из стрелкового оружия, наряду с Новотроицким с направления Докучаевска - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле хутора Вольный с направления Золотого-5 с минометов калибра 82 мм, вблизи Золотого-4 с направления Золотого-5 - из гранатометов различных систем, неподалеку Новгородского с направления Горловки, Железной Балки и шахты им. Гагарина - из 120-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, под Новолуганским по направлению Доломитного - со 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, возле Луганского по направлению Калиновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Орехова по направлению Голубовского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Свитлодарска по направлению Калининского - со 122-мм артиллерийских систем, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Объединенные силы ответили на обстрел россиян.