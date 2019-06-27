//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа фронте немцы бьют из тяжелой артиллерии, ранен боец ООС

На фронте немцы бьют из тяжелой артиллерии, ранен боец ООС

В четверг, 27 июня, российские наемники на Донбассе 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов и 152-мм и 122-мм артиллерийских систем

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Опытного по направлению Спартака из вооружения БМП, около Старогнатовки по направлению Староласпы - из артиллерийских систем калибра 152 мм, у Марьинки по направлению Александровки и Трудовского из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Лебединским с направления Саханки - из стрелкового оружия, наряду с Новотроицким с направления Докучаевска - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле хутора Вольный с направления Золотого-5 с минометов калибра 82 мм, вблизи Золотого-4 с направления Золотого-5 - из гранатометов различных систем, неподалеку Новгородского с направления Горловки, Железной Балки и шахты им. Гагарина - из 120-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, под Новолуганским по направлению Доломитного - со 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, возле Луганского по направлению Калиновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Орехова по направлению Голубовского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Свитлодарска по направлению Калининского - со 122-мм артиллерийских систем, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Объединенные силы ответили на обстрел россиян.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать