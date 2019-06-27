Мураев зарегистрировал на сайте президента петицию с требованием освободить Ефремова, обвиняемого в терроризме

27 июня, 2019, 21:25

Петицию было обнародовано 27 июня.

"За почти три года рассмотрения уголовного производства в отношении него судебное следствие не сдвинулось ни на шаг, а политик продолжает находиться под арестом без каких-либо перспектив на освобождение. Аргументы защиты политика судом практически игнорируются. Несмотря на тяжелое состояние здоровья Александра Ефремова и отсутствие доказательств его вины, которые, как неоднократно подчеркивали защитники, так и не были представлены в суде за три года рассмотрения дела, - суд не согласился изменить меру пресечения для политика", - написал Мураев.

Кандидат в нардепы назвал арест Ефремова "последствиями указаний предыдущего президента" и призвал Зеленского "прекратить политические преследования Александра Ефремова", заявив о готовности группы нардепов взять Ефремова на поруки.

Александра Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Ефремова задержали 30 июля 2016 г. в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 г. Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он находится под арестом.