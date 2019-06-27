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Espreso.tvОбществоМобильная игра украинцев победила на конкурсе Google

Мобильная игра украинцев победила на конкурсе Google

Мобильная игра G30 от украинских разработчиков победила в международном конкурсе независимых игр Indie Games Showcase от Google

Об этом пишет Villаge Украины .

В финале в Лондоне свои проекты представляли 30 разработчиков. Google выбрала трех победителей: Photographs от британской студии EightyEight Games, Ordia от британских разработчиков Loju и G30.

"G30 - A Memory Maze - это история человека с когнитивным расстройством, который пытается собрать прошлое, прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Уровни игры - это воспоминания. Решая головоломки, вы восстанавливаете не только визуальный образ события, но также мысли и чувства, которые с ней связаны ", - рассказали разработчики игры.

Игрок может менять сюжеты историй в зависимости от того, какие шаги делать.

Ранее G30 входила в подборки лучших новых игр Apple App Store, а также была игрой дня в США, Великобритании и Китае. Сейчас игра имеет рейтинг 4,8 в App Store США на основе более 1300 рецензий.

 

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