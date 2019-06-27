Мобильная игра украинцев победила на конкурсе Google
Об этом пишет Villаge Украины .
В финале в Лондоне свои проекты представляли 30 разработчиков. Google выбрала трех победителей: Photographs от британской студии EightyEight Games, Ordia от британских разработчиков Loju и G30.
"G30 - A Memory Maze - это история человека с когнитивным расстройством, который пытается собрать прошлое, прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Уровни игры - это воспоминания. Решая головоломки, вы восстанавливаете не только визуальный образ события, но также мысли и чувства, которые с ней связаны ", - рассказали разработчики игры.
Игрок может менять сюжеты историй в зависимости от того, какие шаги делать.
Ранее G30 входила в подборки лучших новых игр Apple App Store, а также была игрой дня в США, Великобритании и Китае. Сейчас игра имеет рейтинг 4,8 в App Store США на основе более 1300 рецензий.
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