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Espreso.tvСпортКоноплянка будет искать новый клуб

Коноплянка будет искать новый клуб


фото: FootballHD
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка будет искать новое место работы

Об этом "Шальке" сообщает в twitter.

Генеральный директор "Шальке" Йохен Шнайдер подтвердил, что хавбек гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка покинет клуб.

"Бенталеб, который сейчас находится на реабилитации, переориентируется. Как и Коноплянка, он тоже будет искать новый вызов", - сказал Шнайдер.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб может бесплатно отпустить 29-летнего украинца в "Фенербахче".

  • 25 июня стало известно, что полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка меняет место работы .

 

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