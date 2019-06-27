Коноплянка будет искать новый клуб

27 июня, 2019, 20:37

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка будет искать новое место работы

Об этом "Шальке" сообщает в twitter.

Генеральный директор "Шальке" Йохен Шнайдер подтвердил, что хавбек гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка покинет клуб.

"Бенталеб, который сейчас находится на реабилитации, переориентируется. Как и Коноплянка, он тоже будет искать новый вызов", - сказал Шнайдер.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб может бесплатно отпустить 29-летнего украинца в "Фенербахче".