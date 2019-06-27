Коноплянка будет искать новый клуб
27 июня, 2019, 20:37
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка будет искать новое место работы
Об этом "Шальке" сообщает в twitter.
Генеральный директор "Шальке" Йохен Шнайдер подтвердил, что хавбек гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка покинет клуб.
"Бенталеб, который сейчас находится на реабилитации, переориентируется. Как и Коноплянка, он тоже будет искать новый вызов", - сказал Шнайдер.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб может бесплатно отпустить 29-летнего украинца в "Фенербахче".
#Schneider zu weiteren Personalien: Wir haben mit @ HamzaMendyl27 und seinem Berater gesprochen und sie sind zu dem Entschluss gekommen, dass er sich nach einer neuen Herausforderung umschauen wird . # S04 # S04PK- FC Schalke 04 (@ s04) 27 июня 2019 г.
- 25 июня стало известно, что полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка меняет место работы .
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