Компания Samsung представила новый большой телевизор с вертикальным экраном

27 июня, 2019, 16:12

Телевизорами с большим экраном сегодня уже вряд ли можно кого-то удивить. Гиганты, размер диагонали которых достигает 100 дюймов, продаются едва ли не в каждом магазине техники и пользовательской электроники. Перестают быть диковинкой и ультратонкие устройства, модели с гибким корпусом, телевизоры-рулоны и другие разрекламированные девайсы

Однако компании Самсунг таки удалось шокировать своих поклонников необычным изобретением – на днях состоялся анонс нового 43-дюймового телевизора с вертикальным экраном. Причиной разработки столь оригинального устройства стала стабильная популярность вертикальных видеороликов, распространенных на просторах социальных сетей, предназначенных для обмена фото- и видеоконтентом.

Представители корпорации сразу же окрестили новинку устройством для представителей поколения Y (миллениалов) и заявили, что Instagram-сообщество точно оценит ее по заслугам.

Что характерно, Samsung Sero (именно такое название получила новинка) стал далеко не первым необычным телевизором в арсенале компании. Увидеть устройства с изогнутым экраном, модели с впечатляющим разрешением или просто очень большой телевизор Самсунг можно на сайте https://www.moyo.ua/.

Что известно о необычной новинке?

Инновационный телевизор будет универсальным. Это значит, что использовать его можно будет для трансляции вертикальных видео, а также для просмотра обычного мультимедийного контента. Для того, чтобы просматривать видеоролики с традиционной горизонтальной ориентацией, достаточно просто повернуть экран телевизора на 90 градусов.

Для управления предусмотрена голосовая система Bixby. С ее помощью можно будет вызывать различные пункты меню, искать сохраненные в памяти файлы, воспроизводить видеоролики и запускать слайд-шоу.

Для подключения смартфона к новому телевизору понадобится всего несколько секунд. Бесперебойная беспроводная трансляция контента из памяти смартфона на большом экране телевизора станет доступной благодаря встроенному NFC-модулю.

Размер экрана – 43 дюйма. Изготовлен дисплей по инновационной технологии QLED.

Выйдет оригинальная разработка в рамках свежей серии телевизоров Самсунг 2019 года. Ее приблизительная стоимость на корейском рынке достигнет 1600 долларов. Каким будет ценник новинки в европейских странах, на данный момент неизвестно.