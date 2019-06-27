Княжицкий: Реванш, который мы наблюдаем, это не реванш Медведчука, Януковича или Портнова. Это попытка реванша России за нашу независимость
"После Революции Достоинства Украина заявила о том, что развивается как европейская страна, восстанавливает национальные ценности, стремится к ЕС и НАТО. Никогда до этого мы настолько внятно не занимали позиции", - сказал Княжицкий.
Он напомнил, главная цель Владимира Путина - заставить Украину отказаться от всех достижений, которых удалось достичь после Революции Достоинства. Для этого Кремль компрометирует украинскую постмайданную власть и ее достижения, делает фокус на недостатках, чтобы те, кто стоял на Майдане, отстаивали проукраинские интересы, добивались подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - более во власть не попали.
По мнению Николая Княжицкого, во время президентских выборов украинцы голосовали за лозунги прекращения войны, будучи одурманенными российской пропагандой и гибридной войной. Однако под этим завершением войны кроется фактическая капитуляция.
"Наши западные партнеры поняли результат выборов как то, что Украина не хочет бороться, а хочет сдаться и вернуться в СССР. Какой тогда смысл защищать Украину, если можно дальше зарабатывать вместе с Россией. Возвращение РФ в ПАСЕ - это следствие нашего выбора", - считает Княжицкий.
Глава профильного комитета также считает, что реванш начинается именно с гуманитарной и международной политики - тех сфер, где было достигнуто наибольших успехов за последние пять лет. По его мнению, новый Майдан возможен, но народу и власти должно хватить мудрости не допустить его.
"Украинский народ избрал тех, кто не способен управлять государством. Это надо понять. Очевидно, что в случае, если им потребуется поддержка для сохранения государства, они ее получат. Но если они будут и в дальнейшем проводить сегодняшнюю политику - их не будет во власти. И этого можно будет достичь не только майданными, но и парламентскими методами", - заверил Княжицкий.
Он напомнил, в парламенте было много противников законов о декоммунизации и украинском языке, однако их удалось убедить и законы были приняты.
"Мы и этих убедим. А не убедим - защитим достояние революции другим образом. Я верю в то, что эволюция народов необратима. Каждый сильный народ должен иметь свою культуру, язык и ценности, и Украина здесь не исключение, - сказал Княжицкий.
- Во Львове прошло обсуждение "Реванш будет остановлен" с участием украинских политиков, журналистов и экспертов.
- В нем приняли участие народные депутаты Николай Княжицкий, Оксана Юринец и Сергей Высоцкий и председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович.
- Организаторы: Всеукраинский демократический форум Свободные Люди Общественная инициатива "Защити Украину"
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