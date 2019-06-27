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Espreso.tvОбществоHuawei отрицает кражу интеллектуальной собственности в Microsoft и Dell

Huawei отрицает кражу интеллектуальной собственности в Microsoft и Dell

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. отвергает обвинения в краже интеллектуальной собственности

Об этом сообщает The Financial Times.

Техасский суд признал Huawei Technologies Co. виновной в присвоении секретов калифорнийского стартапа CNEX Labs Inc, среди инвесторов которой Microsoft Corp. и Dell Technologies Inc.

"Споры по интеллектуальной собственности являются обычным делом. Huawei была по обе стороны споров. Мы считаем, что такие проблемы не должны быть политизированы", - сказал директор по правовым вопросам Huawei Сун Люпин.

Он также отметил, что для китайской компании "инновации и защита интеллектуальной собственности являются фундаментом успеха".

"Ни одна компания не может стать рыночным лидером, прибегая к краже торговых секретов. Мы выросли в лидера благодаря своим инвестициям", - добавил он.

Напомним, CNEX обвинила Huawei в краже ее разработок, которые составляют коммерческую тайну, по поводу технологии хранения данных на ПК, что позволяет датацентрам управлять растущими объемами информации.

Юридический спор между двумя компаниями начался в декабре 2017 года, когда Huawei обвинила Ижень Хуана, один из основателей CNEX и бывшего сотрудника Huawei, в краже ее секретов, подав на него в суд.

По сообщению The Wall Street Journal, адвокаты CNEX подали встречный иск, заявив, что Huawei направила своего инженера под видом потенциального клиента для получения секретной технической информации по проекту стартапа. Китайская компания, в свою очередь, заявила, что никаких секретов украдено не было, и ее инженер обсуждал с менеджерами CNEX "продукты с открытым исходным кодом".

Джейсон Дин, который отвечает в Huawei за интеллектуальную собственность, заявил, что разочарован решением американского суда.

Huawei является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования и лидером в развитии технологии 5G.

Ранее в этом году Huawei был внесен в черный список компаний, поставки американского оборудования которым могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

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