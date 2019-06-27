Гонтарева спрогнозировала последствия возвращения ПриватБанка Коломойскому

27 июня, 2019, 23:14

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева озвучила два пути развития событий в случае возврата ПриватБанка Коломойскому

Об этом она рассказала в совместном интервью BBC News Украина и "Громадскому".

Гонтарева отметила, что не исключает возвращения ПриватБанка Коломойскому.

Если такое произойдет и национализация будет признана незаконной, тогда наступает реституция. Как пояснила бывшая руководительница НБУ, реституция - это "когда банк отдают бывшим владельцам, а государство, которое внесло 155 млрд, забирает назад свой капитал".

"Что происходит в этот день? 155 млрд - это актив этого банка, это даже не капитал. В этом банке не было ничего, когда его национализировали. Так вот, государство заберет 155 млрд гривень, в этот день Нацбанк признает этот банк неплатежеспособным", - сказала Гонтарева.

Она отметила, что в таком случае возможны две опции. Первая - отправить этот банк в Фонд гарантирования.

"Мы избежали этой опции в 2016 году, потому что эта опция означала, что это просто разрушит финансовую стабильность в нашей стране. Это 20 млн вкладчиков, это три миллиона пенсионеров и студентов, это 600 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. Этого нельзя было допустить. Это системно важный банк в Украине. Это решение было принято не Нацбанком. Национализацию делает уже Кабмин в лице Министерства финансов ", - сообщила она.

По мнению Гонтаревой, Нацбанк точно признает этот банк неплатежеспособным. "И снова будет опция - отправить его в фонд гарантирования или обратиться в Минфин за повторной национализацией. Я уверена, что Нацбанк обратится в Минфин за повторной национализацией. Вопрос - кто будет в Минфине, что там будет происходить и когда это произойдет", - отметила экс-глава НБУ.

Она также напомнила, что будет новый Кабмин, поэтому она не может предположить, какое решение он примет. "Но Нацбанк точно обратится за повторной национализацией. Он не допустит уничтожения финансовой стабильности в стране", - заверила Гонтарева.