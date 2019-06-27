Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 7-го дня соревнований
27 июня, 2019, 22:33
По итогам 7 дней Европейских игр в Минске сборная Украины имеет следующие показатели
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам 7 дней Европейских игр в Минске сборная Украины завоевала золото. 26 июня по итогам шести дней Европейских игр в Минске сборная Украины держится в топ-5 общего медального зачета.
В медальном зачете сборная Украины занимает 4-е место. Украина завоевала 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.
- 27 июня украинка Анна Соловей завоевала золото в гонке.
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