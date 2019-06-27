Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 7-го дня соревнований

27 июня, 2019, 22:33

По итогам 7 дней Европейских игр в Минске сборная Украины имеет следующие показатели

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам 7 дней Европейских игр в Минске сборная Украины завоевала золото. 26 июня по итогам шести дней Европейских игр в Минске сборная Украины держится в топ-5 общего медального зачета.

В медальном зачете сборная Украины занимает 4-е место. Украина завоевала 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.