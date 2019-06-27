Депутат Донецкого облсовета руководил поставками оборудования для подконтрольных "ДНР" угольных шахт, - СБУ

27 июня, 2019, 18:37

Служба безопасности разоблачила механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт в так называемую "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний.

"На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР". После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы в так называемую ДНР для использования на "национализированных" предприятиях", - говорится в сообщении СБУ.

За это время злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривень. "Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", - отмечают в Службе безопасности.

Правоохранители изъяли подтверждающие документы, гаджеты, черновики, взрывные устройства и более полумиллиона гривень из админзданий и домов фигурантов производства.

"Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей ", - отметили в СБУ.