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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала 281 наблюдателя на внеочередных парламентских выборах

ЦИК зарегистрировала 281 наблюдателя на внеочередных парламентских выборах

Сегодня Центризбирком зарегистрировал 29 официальных наблюдателей от Благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека"

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"По состоянию на 27 июня Комиссией зарегистрирован 281 официальный наблюдатель на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. А именно: от 1 иностранного государства - 5 официальных наблюдателей, от 8 международных организаций - 276 официальных наблюдателей", - сообщили в ЦИК.

Кроме того, в связи с поступлением в ЦИК обращений кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатном избирательном округе № 51 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г., о невозможности открытия текущих счетов их избирательных фондов в банках по местонахождению соответствующей окружной избирательной комиссии в связи с отсутствием соответствующих банков, Комиссия утвердила Разъяснение по поводу открытия счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в этом округе.

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