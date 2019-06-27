ЦИК зарегистрировала 281 наблюдателя на внеочередных парламентских выборах

27 июня, 2019, 19:07

Сегодня Центризбирком зарегистрировал 29 официальных наблюдателей от Благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека"

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"По состоянию на 27 июня Комиссией зарегистрирован 281 официальный наблюдатель на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. А именно: от 1 иностранного государства - 5 официальных наблюдателей, от 8 международных организаций - 276 официальных наблюдателей", - сообщили в ЦИК.

Кроме того, в связи с поступлением в ЦИК обращений кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатном избирательном округе № 51 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г., о невозможности открытия текущих счетов их избирательных фондов в банках по местонахождению соответствующей окружной избирательной комиссии в связи с отсутствием соответствующих банков, Комиссия утвердила Разъяснение по поводу открытия счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в этом округе.