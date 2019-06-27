//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБойко, Гройсман, Тимошенко: украинцы назвали, кого больше всего хотят видеть премьером

Бойко, Гройсман, Тимошенко: украинцы назвали, кого больше всего хотят видеть премьером


фото: Слово і Діло
13% опрошенных избирателей хотят видеть в кресле премьер-министра Украины Юрия Бойко, 11% - Юлию Тимошенко, 10% рассчитывают, что в качестве останется Владимир Гройсман

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологическая группа «Рейтинг» 12-20 июня 2019.

Вопрос к респондентов звучал так: "Кто из этих политиков должен стать премьер-министром Украины после выборов Верховной Рады Украины, которые состоятся 21 июля этого года?».

Ответы распределились следующим образом:

При этом 55% опрошенных считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной одновременно 35% вместо ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

При этом, чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра. В частности, этот тезис больше разделяют сторонники партии "Европейская Солидарность" (87%), "Батькивщины" (81%), "Оппозиционный платформы - За жизнь" (80%) и "Украинское стратегии Гройсмана" (75%). Зато меньше поддерживают сторонники "Свободы" (55%), "Голоса" (52%) и "Слуги народа" (43%).

Отметим, опрос проводился среди 6000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%. Сроки проведения исследования: 12-20 июня 2019


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

27 июня, 2019 четверг

26 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать