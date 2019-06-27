Бойко, Гройсман, Тимошенко: украинцы назвали, кого больше всего хотят видеть премьером

27 июня, 2019, 13:18

13% опрошенных избирателей хотят видеть в кресле премьер-министра Украины Юрия Бойко, 11% - Юлию Тимошенко, 10% рассчитывают, что в качестве останется Владимир Гройсман

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологическая группа «Рейтинг» 12-20 июня 2019.

Вопрос к респондентов звучал так: "Кто из этих политиков должен стать премьер-министром Украины после выборов Верховной Рады Украины, которые состоятся 21 июля этого года?».

Ответы распределились следующим образом:

При этом 55% опрошенных считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной одновременно 35% вместо ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

При этом, чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра. В частности, этот тезис больше разделяют сторонники партии "Европейская Солидарность" (87%), "Батькивщины" (81%), "Оппозиционный платформы - За жизнь" (80%) и "Украинское стратегии Гройсмана" (75%). Зато меньше поддерживают сторонники "Свободы" (55%), "Голоса" (52%) и "Слуги народа" (43%).

Отметим, опрос проводился среди 6000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%. Сроки проведения исследования: 12-20 июня 2019

Напомним, согласно результатам опроса КМИС с 26 мая по 7 июня 12,9% опрошенных избирателей хотят видеть в кресле премьер-министра Украины Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,1% - Игоря Смешко.



