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Espreso.tvСпортБолее 100 российских спортсменов могут наказать за допинг

Более 100 российских спортсменов могут наказать за допинг


фото: medvestnik
Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи

Об этом сообщает АР .

По словам президента WADA Крейга Риди, организация собирает доказательства и планирует делиться ими со спортивными федерациями. Он отметил, что более 100 дел может быть открыто "в первой волны" против тех, кого Всемирное антидопинговое агентство подозревает в мошенничестве.

В апреле WADA изъяла 2262 образца допинг-проб с московской лаборатории, которые "могут быть использованы для аргументации в делах против атлетов, которые мошенничали".

Президент организации надеется завершить этот процесс до конца года.

  • 8 мая уроженку Крыма Ксению Савину, которая стала гражданкой России, дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил .

 

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