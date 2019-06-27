Более 100 российских спортсменов могут наказать за допинг

27 июня, 2019, 09:58

Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи

Об этом сообщает АР .

По словам президента WADA Крейга Риди, организация собирает доказательства и планирует делиться ими со спортивными федерациями. Он отметил, что более 100 дел может быть открыто "в первой волны" против тех, кого Всемирное антидопинговое агентство подозревает в мошенничестве.

В апреле WADA изъяла 2262 образца допинг-проб с московской лаборатории, которые "могут быть использованы для аргументации в делах против атлетов, которые мошенничали".

Президент организации надеется завершить этот процесс до конца года.