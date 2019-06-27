Более 100 российских спортсменов могут наказать за допинг
27 июня, 2019, 09:58
Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи
Об этом сообщает АР .
По словам президента WADA Крейга Риди, организация собирает доказательства и планирует делиться ими со спортивными федерациями. Он отметил, что более 100 дел может быть открыто "в первой волны" против тех, кого Всемирное антидопинговое агентство подозревает в мошенничестве.
В апреле WADA изъяла 2262 образца допинг-проб с московской лаборатории, которые "могут быть использованы для аргументации в делах против атлетов, которые мошенничали".
Президент организации надеется завершить этот процесс до конца года.
- 8 мая уроженку Крыма Ксению Савину, которая стала гражданкой России, дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил .
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