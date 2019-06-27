Бандера сейчас превратился в определенный маркер украинскости политиков, - Вятрович

27 июня, 2019, 14:36

Проукраинские политики должны озвучить свою позицию относительно попыток переименований проспектов в Киеве и Харькове

Об этом во время круглого стола на тему "Реванш будет остановлен" заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Еспресо.TV .

"Я убежден, что те события, которые сейчас происходят, в частности отмены переименования проспектов Бандеры и Шухевича, это то, что касается не только Киева. Это всеукраинская проблема. Это то, что должно сфокусировать внимание всех украинцев. И меня удивляет отсутствие реакции многих политиков , особенно тех, которые претендуют на то, чтобы быть политиками с национального лагеря. Меня удивляет, что такие вещи стараются не замечать. Это подражание тактики Зеленского во время его предвыборной кампании, когда считалось нормальным отмалчиваться по ключевым вопросам ", - сказал Вятрович.

По его словам, некоторые проукраинские политические силы так же пытаются подражать такой тактике сейчас. Глава УИНП хочет видеть четкую позицию участников избирательного процесса по вопросам национальной политики.

"Бандера не просто является символом украинского освободительного движения. Бандера и сейчас превратился в определенный маркер украинскости того или иного политика. Именно он показывает насколько тот или иной политик готов защищать украинские национальные интересы. Если человек готов бороться против Бандеры, то он отстаивает антиукраинские ценности" , - считает глава УИНП.